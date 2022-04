Benessere al femminile, un incontro per promuovere la prevenzione e la tutela della salute della donna

ERICE – In occasione della 7a Giornata Nazionale della salute della donna, l’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani) sezione di Trapani e la LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) Trapani hanno organizzato, oggi (22 aprile) alle ore 17.00, presso la Sala Congressi della Parrocchia “Madonna di Fatima” di Erice, un incontro informativo dal titolo “Benessere al femminile” con specialisti in senologia, ginecologia, dermatologia e nutrizionisti con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la tutela della salute della donna.

Sarà l’occasione anche per parlare del progetto “Bucaneve” che ha l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle donne affette da alopecia indotta da trattamenti antitumorali donando, a chi manifesta tale esigenza, una parrucca in comodato d’uso gratuito, con il solo vincolo di restituirla al termine dell’utilizzo, una vera catena di solidarietà attraverso la quale le parrucche, vengono messe a disposizione di altre donne che ne hanno bisogno.

Il progetto è frutto di un protocollo d’intesa tra LILT Trapani e Nino Grammatico Hair Stylist. L’ingresso sarà contingentato nel rispetto delle misure anticovid.