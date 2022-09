Biglietto ridotto per i residenti in provincia di Trapani alla mostra di Frida Khalo

GIBELLINA – Alla mostra “Frida Khalo: ritratto di una vita” allestita al MAC (Museo d’arte contemporanea) di Gibellina, da oggi e sino al 30 settembre i residenti in provincia di Trapani pagheranno il biglietto ridotto a 8 euro (il biglietto intero è 12 euro). È quanto ha stabilito l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Sutera che per queste ultime settimane di apertura ha voluto promuovere le visite per le famiglie del territorio trapanese. «Il biglietto ridotto è un incentivo a tutti coloro che vogliono combinare la visita della mostra dedicata a Frida Khalo con un tour all’interno del Museo d’arte contemporanea», spiega il sindaco Salvatore Sutera. Due sono le sale che accolgono 150 fotografie originali, dove è raccontata la vita, l’arte, le amicizie, gli amori e le vicende storiche di Frida Kahlo, una delle più importanti artiste dell’arte del ‘900. Gli scatti sono stati realizzati da alcuni dei più grandi fotografi del suo tempo, molti dei quali sono poi diventati dei miti della fotografia: Imogen Cunningham, Edward Weston, Nickolas Muray, Lucienne Bloch, Leo Matiz, NicKolas Muray. Si tratta di un percorso espositivo lungo il quale i visitatori hanno la possibilità di immergersi e conoscere la personalità libera e indomita di una donna che ha trovato nella pittura una forma di racconto appassionato, viscerale, dai forti contenuti autobiografici. Scatti fotografici che fanno rivivere i momenti salienti della vita dell’artista, fra passioni e tormenti che costellarono l’esistenza di una pittrice divenuta icona del nostro tempo e di quell’arte che cuce le ferite e i dolori della vita. La mostra “Frida Kahlo, ritratto di una vita” è promossa dal Comune di Gibellina e organizzata da “Diffusione Italia International Group”, curata da Vincenzo Sanfo e Tanino Bonifacio, ed è allestita nelle sale “Mario Schifano”, in un ideale dialogo con le opere pittoriche del maestro della pop art italiana. I biglietti si possono acquistare sul circuito Vivaticket oppure direttamente al botteghino del Museo. La mostra rimarrà aperta dal martedì alla domenica, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16 alle 20.