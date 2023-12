Borgo Livio Bassi: un approccio multidisciplinare per il recupero dell’identità e del valore dei luoghi storici

TRAPANI – Si è svolto ieri, 14 dicembre 2023 nella sala conferenze dell’IACP Trapani, un interessante workshop che ha messo a confronto esperienze e professionalità diverse grazie alla collaborazione dell’Istituto Case Popolari con il Comune di Trapani e con gli ordini Professionali degli Architetti, degli Ingegneri e degli Agronomi di Trapani. Il tema è quello della valorizzazione e riqualificazione dei Borghi, con un particolare approfondimento sulle caratteristiche, la storia, l’identità di Borgo Livio Bassi, oggetto di un intervento di riqualificazione finanziato dal PO Fesr Sicilia nell’ambito dell’azione 9.4.1. – “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”.

Un workshop multidisciplinare che ha permesso di aggiungere nuovi interessanti spunti e stimoli al lavoro di riqualificazione del Borgo.

Il progetto Borgo Livio Bassi: Housing Sociale, finanziato nell’ambito del P.O. FESR 2014/2020 Programmazione attuativa azione 9.4.1, ha come obiettivo principale la realizzazione di alloggi all’interno del Borgo Livio Bassi, nella frazione di Ummari, nei pressi del centro abitato di Fulgatore, a circa 23 km da Trapani. L’intervento è finalizzato alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate al recupero, alla riqualificazione ed alla valorizzazione del tessuto storico del paesaggio urbano e dei manufatti esistenti, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l’organizzazione delle aree verdi.

Per informazioni: www.borgoliviobassi.it