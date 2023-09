Borse di studio per master in economia e finanze da UniCredit

MILANO – L’Unicredit Foundation offre 8 borse di studio per laureatə per permettere l’iscrizione ad un master in materie economiche o finanziarie. Le borse di studio offrono l’intera copertura delle tasse per un anno di Master, da svolgere presso prestigiose università italiane o estere, più un contributo per le spese di soggiorno.

I master hanno una durata di uno o due anni e saranno attivati nei seguenti atenei:

Università Bocconi di Milano – Master of in Economic and Social Sciences or in Finance;

Barcelona Graduate School of Economics – Master of Science in Economics or Finance;

London School of Economics – MRes in Economics;

Mannheim University – Master in Economics;

Oxford University – MPhil in Economics;

SciencesPo – Master in Economics;

Stockholm School of Economics – MSc in Economics or Finance;

Toulouse School of Economics – Master 2 Doctoral Path Scholarship.

È possibile inoltrare la domanda di partecipazione entro il 31 ottobre 2023. Per maggiori informazioni consulta il sito dell’ente QUI.