“Busiate Buseto”: un assaggio di tradizione e cultura del cibo a Buseto Palizzolo

BUSETO PALIZZOLO – Dall’1 al 3 settembre si alzerà il sipario sulle scene di “Busiate Buseto”, tradizionale appuntamento enogastronomico e culturale con la “XXIII Mostra Mercato” e la “XI Sagra della Busiata” a Buseto Palizzolo.

Una meravigliosa campagna immersa tra gli uliveti, i vigneti, i frutteti e i campi di grano dai colori cangianti farà da cornice ad un evento dedicato alla “Busiata”, un formato di pasta fresca locale.

Si potrà assistere ad un laboratorio artigianale, a cura di donne del territorio, che si cimenteranno nell’antica pratica di preparazione delle busiate con l’utilizzo del “buso” (stelo proveniente dal grano, utilizzato per arrotolare la pasta dandogli la forma classica della “busiata”). Questo strumento, è l’artefice “principe” per realizzare questa “callosa” e prelibata pasta che si sposa con una varietà innumerevole di salse.

“L’amministrazione Comunale di Buseto Palizzolo non poteva che dare seguito ad una manifestazione così importante per il nostro territorio. Importante per la degustazione di prodotti tipici e soprattutto della busiata” – queste le parole di Valeria Minaudo, assessore al Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Buseto Palizzolo.

Degustazioni di busiate, momenti musicali, performance di danza e area giochi per i più piccoli animeranno il calendario della rassegna.

La XXIII Mostra Mercato, in cui saranno presenti numerosi espositori, darà vita ad una riscoperta dei mestieri e delle arti di una volta, con artigiani, scultori, inventori, creatori, collezionisti, aziende di prodotti enogastronomici.

L’evento si svolgerà nel Villaggio Badia di Buseto Palizzolo, perfetta agorà per le occasioni di festa, come questa, fatta di sapori, promozione del territorio, valorizzazione e promozione della cultura agricola, tradizioni locali, artigianato e spettacoli.

Busiate Buseto è organizzato dal Comune di Buseto Palizzolo in collaborazione con la Pro Loco Buseto Palizzolo, Gal Elimos e Agesp. Media partner: TiltUp e Publicittà.

Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook Busiate Buseto o il profilo Instagram busiatebuseto.