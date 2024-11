Cabina di Regia verifica avanzamento progetti PNRR – Ministero della Cultura

TRAPANI – Questa mattina (22 novembre) presso la Prefettura e in videoconferenza si è riunita la locale Cabina di Regia per verificare lo stato di avanzamento dei progetti PNRR in Provincia di Trapani a titolarità del Ministero della Cultura.

Alla riunione convocata dal Prefetto Daniela Lupo e coordinata dal Vice Prefetto Vicario, hanno partecipato il rappresentante della Regione Siciliana, il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani, il Rappresentante del Ministero della Cultura e i delegati dei Comuni di Erice, Gibellina e Poggioreale.

Nel corso dell’incontro, i delegati dei Comuni interessati, destinatari di risorse PNRR per un totale complessivo di euro 3.762.428 hanno relazionato sull’avanzamento procedurale degli investimenti e sull’implementazione dei rispettivi dati contabili e amministrativi delle diverse fasi dei progetti sulla piattaforma ReGis.

Gli interventi PNRR che sono stati esaminati mirano a valorizzare il patrimonio culturale del territorio trapanese e a salvaguardare l’identità e il valore dei luoghi storici.

L’incontro fa seguito alla riunione del 29 luglio scorso in cui sono stati monitorati altri 21 progetti a titolarità del Ministero della Cultura, riguardanti il restauro delle chiese di proprietà del Fondo Edificio di Culto per un ammontare di euro 21.868.245,24,

La cabina di regia per il coordinamento dei progetti PNRR si è riunita 10 volte per il monitoraggio complessivo di 156 progetti, facenti capo al Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Istruzione, al Ministero della Cultura, al Ministero della Salute, al Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 6 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 conv. in L. 26 aprile 2024, n.56, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per complessivi euro 409.914.610,72.