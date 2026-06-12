Caduto palo telefonico in zona Montagna

PARTANNA – Grazie alla tempestiva richiesta di intervento effettuata dalla Guardia Ecozoofila Nazionale di Partanna ed il rapido operato dei vigili del fuoco di Castelvetrano si sono evitate conseguenze peggiori per la sicurezza pubblica nella tarda serata di oggi (12 giugno). Un palo che sostiene fili telefonici ubicato in curva in via Giovanni Paolo II in contrada Montagna si è inclinato ostruendo la carreggiata pericolosamente. La zona purtroppo al momento si trova al buio. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione del palo mettendo in sicurezza l’area e liberando la carreggiata. Non si sono verificati altri danni.