Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani e delle Compagnie di Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano

TRAPANI – A decorrere dal 9 settembre il Colonnello Mauro CARROZZO ha assunto l’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trapani.

Nato a Bergamo il 5 febbraio 1975, ha frequentato il 176° Corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali a Roma e, nel 1999, al termine del corso formativo, viene subito destinato in Sicilia quale Comandante di Compagnia presso il 12° Reggimento Carabinieri di Palermo e, nel 2000, quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento.

Dal 2001 al 2005 svolge il proprio servizio presso il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri di Palermo, conseguendo importanti risultati nel contrasto alla criminalità organizzata. Successivamente è chiamato a ricoprire l’incarico di Comandante della Sezione Anticrimine di Caltanissetta dove rimane fino al 2010, continuando a mettere a frutto l’esperienza nel contrasto a cosa nostra con altri successi investigativi.

Successivamente viene destinato al Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Monreale e, dal 2016, e’ stato Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo. Nel 2021 assume l’incarico di Comandante Provinciale Carabinieri di Trieste per poi ritornare in terra siciliana.

Nell’ambito dei recenti avvicendamenti presso i reparti dell’Arma della Provincia di Trapani sono recentemente giunti il

Magg. Giuseppe TOMASELLI, di origine siciliana, assegnato al Comando della Compagnia di Mazara del Vallo, dopo l’esperienza maturata in Toscana (dapprima quale Comandante di Compagnia nel 6° Battaglione Carabinieri e successivamente della Tenenza di Pontassieve) e in terra siciliana, quale Comandante della Compagnia di Mussomeli;

Cap. Alfonso CAFARELLA, di origine lucana, assegnato al Comando della Compagnia Carabinieri di Marsala, dopo l’esperienza maturata presso i Nuclei Operativi delle Compagnie di Torino e Roma. Il Cap. CAFARELLA è ora affiancato dal S.Ten. Devid NUSSI, neo giunto al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile;

Cap. Giovanni MANTOVANI, di origine laziale, assegnato al Comando della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, dopo l’esperienza maturata presso i Nuclei Operativi delle Compagnie di Torino e Roma. Il Cap. MANTOVANI è ora affiancato dal Ten. Ettore SCOGNAMIGLIO, neo giunto al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile dopo una breve esperienza all’11^ Reggimento Carabinieri “Puglia”.