Cambio al vertice della Guardia di finanza di Trapani. Gli auguri di buon lavoro della Uil Trapani

TRAPANI – Il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello augura buon lavoro al neo comandante della Guardia di Finanza di Trapani, il Col. t.SFP Geremia Guercia, che succede al Col. t.ST Pasquale Pilerci, destinato ad altro incarico presso il Comando Generale del Corpo con sede a Roma.

“Desideriamo ringraziare il Colonnello Pilerci – afferma Tumbarello – per l’attività svolta sul territorio nei suoi anni di servizio in provincia di Trapani. Auguriamo il più cordiale benvenuto al nuovo comandante, impegnandoci come organizzazione sindacale a instaurare un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale sui temi che ci vedranno coinvolti”.