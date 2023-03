Campagna Enpa per il 5 per mille

ROMA – L’Ente Nazionale Protezione Animali lancia una nuova campagna dedicata all’ormai fondamentale raccolta fondi attraverso il 5×1000, strumento vitale per un ente che vive esclusivamente grazie alle donazioni di chi ne condivide le finalità. La campagna stampa multisoggetto “Se ami gli animali, sei uno di noi.”, invita, in modo semplice e diretto, a donare […]

ROMA – L’Ente Nazionale Protezione Animali lancia una nuova campagna dedicata all’ormai fondamentale raccolta fondi attraverso il 5×1000, strumento vitale per un ente che vive esclusivamente grazie alle donazioni di chi ne condivide le finalità.

La campagna stampa multisoggetto “Se ami gli animali, sei uno di noi.”, invita, in modo semplice e diretto, a donare il 5×1000 della propria dichiarazione dei redditi. Ognuno di noi, infatti, apponendo una semplice firma, può compiere un concreto gesto d’amore e fare la differenza per la vita dei tanti animali accuditi dai volontari Enpa. Oltre alle pagine in stampa la campagna è completata dallo spot radio, materiali social/web e locandine.

“Eccoci, dunque, a scrivervi perchè senza il vostro indispensabile aiuto non potremo diffondere il messaggio in modo determinante ed efficace. Per questo vi chiediamo la possibilità di poter essere pubblicati, gratuitamente, nel periodo di diffusione previsto (01/03 – 15/06)”.