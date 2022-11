Cani e gatti malati e malnutriti in condizioni igieniche pessime. Denunciato un 77enne

MARSALA – È stato denunciato per maltrattamento di animali il 77enne pensionato marsalese trovato in casa unitamente a 12 cani detenuti in pessime condizioni igieniche, malnutriti ed affetti da patologie infettive. I Carabinieri della Compagnia di Marsala, allertati da una segnalazione partita da alcune associazioni animaliste, intervenivano presso l’abitazione dell’uomo constatando quanto segnalato. Gli animali, […]