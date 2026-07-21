Canottieri Cup 2026 – Federica Di Sarra e Niccolò Catini vincono il Torneo Nazionale Open di tennis

MARSALA – Si è conclusa il 19 luglio sera la 9^ edizione del Canottieri Cup, Torneo Nazionale Open Maschile e Femminile (2^ edizione) di tennis, organizzato dalla Società Canottieri Marsala dal 5 al 19 luglio 2026 . Due settimane d’intensa attività sportiva, che hanno regalato a tutti gli appassionati di questo sport un grande spettacolo, con atleti di elevato spessore tecnico, riconosciuti a livello nazionale.

Il tabellone femminile si è concluso con la vittoria di Federica Di Sarra, che ha battuto Martina Lo Pumo al terzo set, con il punteggio di 63 46 76.

Il tabellone maschile, invece, è stato dominato da Niccolò Catini, che si è laureato campione del Canottieri Cup maschile superando Fabio Varsalona con il punteggio di 63 61.

Al termine delle finali si è svolta la cerimonia di chiusura condotta dal Presidente della Società Canottieri Marsala ed è stata l’occasione per consegnare importanti targhe di riconoscimento a chi lavora ogni anno dietro le quinte per la riuscita della manifestazione: Nicola Barraco (Direttore del Torneo) e Massimiliano Ditta (Giudice Arbitro), per la perfetta gestione tecnica ed organizzativa dell’edizione 2026; Ciccio Pulizzi, precedentemente direttore del Torneo, che ha guidato e fatto crescere il torneo fino al 2024; Fabrizio Franco, per il costante impegno di delegato provinciale e per la diffusione dello sport del tennis in Provincia. Infine, la consegna di una targa in ricordo dello storico giudice arbitro Peppe Longo, scomparso nel 2013.