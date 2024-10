Caos nella partenza dei servizi di scuolabus e refezione scolastica.“L’amministrazione comunale intervenga immediatamente”

MARSALA – “Sollecitiamo l’amministrazione comunale marsalese a intervenire al più presto affinché i servizi di refezione scolastica e scuolabus possano finalmente partire a regime a quasi un mese dall’inizio dell’anno scolastico”.

Lo afferma il segretario comunale Uil Marsala Giuseppe Tumbarello, in considerazione del fatto che “oggi, primo ottobre, sarebbero dovuti partire i due servizi, ma per quel che riguarda il primo questo non ha preso il via a causa di un ricorso da parte di un’azienda che ha partecipato al bando di cui non abbiamo ulteriori informazioni in merito alle tempistiche, invece, per quel che riguarda il trasporto degli studenti questo è partito a regime ridotto, impiegando solo cinque dei dieci mezzi previsti lasciando di fatto a terra parte degli alunni”.

E aggiunge: “è chiaro che tutto ciò si traduce in un disservizio per le famiglie che si vedono mancare due importanti strumenti per conciliare lavoro, scuola e famiglia, ma si traduce anche in un disagio per i lavoratori impiegati nel trasporto e nella refezione che attendono di poter ricominciare a lavorare. Ci auguriamo pertanto – conclude Tumbarello – che l’amministrazione municipale possa trovare al più presto opportune soluzioni a beneficio della comunità e dei lavoratori”.