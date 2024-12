Capodanno a Erice: un viaggio tra musica e storia

ERICE – Erice, immersa nell’atmosfera di “EricèNatale – Il Borgo dei Presepi“, saluta il 2024 con una notte di San Silvestro ricca di musica e spettacolo.

In Piazza della Loggia, alle ore 23:30, inizierà una festa all’aperto. La serata avrà come protagonista la voce di Daria Biancardi, che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno. Il countdown sarà seguito da uno spettacolo di fuochi d’artificio, e il dj set di Radio Time trasformerà la piazza in una pista da ballo sotto le stelle fino a tarda notte.

Per permettere a tutti di raggiungere il borgo in comodità, la funivia sarà aperta fino alle ore 2:00, offrendo un servizio continuativo e la possibilità di godere di un panorama mozzafiato.

“La notte di San Silvestro a Erice è un momento speciale per ritrovarsi insieme e accogliere il nuovo anno tra tradizione e bellezza,” dichiara la sindaca di Erice, Daniela Toscano.

La festa in piazza si inserisce in un contesto di grande fascino, tra le installazioni artistiche e il percorso dei 30 presepi artigianali che impreziosiscono i vicoli medievali. Le luminarie aggiungono un tocco di magia, rendendo ogni angolo del borgo un’esperienza da vivere.