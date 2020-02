Carnevale al Museo “Pepoli”

TRAPANI – Domenica 23 febbraio, alle ore 10,00, il Museo “A. Pepoli” di Trapani ospiterà il Carnevale al Museo, con incontri a sorpresa. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo Pepoli, si rivolge ai bambini dai quattro anni in su. I piccoli ospiti, in costumi di carnevale, visiteranno le sale del Museo dove, […]

TRAPANI – Domenica 23 febbraio, alle ore 10,00, il Museo “A. Pepoli” di Trapani ospiterà il Carnevale al Museo, con incontri a sorpresa. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo Pepoli, si rivolge ai bambini dai quattro anni in su. I piccoli ospiti, in costumi di carnevale, visiteranno le sale del Museo dove, come per magia, incontreranno alcuni personaggi del passato e scopriranno opere e oggetti preziosi.Per informazioni e prenotazioni: 3455698045