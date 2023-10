Castello Grifeo di Partanna: una serata di poesia, musica e canto

PARTANNA – Molto partecipata la presentazione del libro di poesie “Gli Echi dell’anima” di Dario Agueli, venerdì 27 ottobre 2023, presso le Scuderie del Castello Grifeo di Partanna. L’incontro è stato moderato da Anna Maria Varvaro, che ha chiesto ai presenti di onorare la memoria della concittadina Maria Grazia Alia, prematuramente scomparsa, che amava la poesia e viveva per la letteratura, con un minuto di silenzio. Questo è stato un gesto dovuto e sentito da tutta la platea – come l’ha definito – la stessa Anna Maria Varvaro. Gesto condiviso dall’Amministrazione comunale, rappresentata dalla vicesindaco Valeria Battaglia, che ha portato il saluto del Sindaco e ha espresso parole di accoglienza nei riguardi dell’autore nella città di Partanna. Un sentito ringraziamento è stato fatto al direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria Felice Crescente per la concessione delle Scuderie. L’evento è stato molto piacevole per i presenti perché l’autore ha recitato le sue poesie alternandosi con Anna Maria Varvaro, accompagnati al violino dalla bravissima Agata Fanzone che ha eseguito diversi omaggi a grandi musicisti: “La Califfa” celeberrima opera di E. Morricone o come il Rondò veneziano “La Serenissima”. In questo viaggio metaforico dell’anima in cui ciascuno dei presenti è stato coinvolto, non sono mancati i canti magistralmente interpretati dall’autore da “In un giorno qualunque” di Mengoni fino ad arrivare al duetto con Anna Maria “A mano a mano” di Rino Gaetano dove si sono intrecciate magicamente parole, musica e poesia con un effetto straordinario. Una presentazione di un libro molto diversa dal solito, soprattutto accattivante, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine. Lo spettacolo, perché si è trattato di un vero e proprio spettacolo, è stato arricchito anche dalla declamazione di alcuni aforismi dello stesso autore.

Particolarmente emozionante è stato ascoltare il racconto dell’autore e la motivazione per cui il ricavato dell’acquisto dell’opera andrà devoluto a favore del reparto di oncoematologia dell’ospedale V. Cervello di Palermo. L’audio e le luci sono stati curati da Enzo Fiducia e Giuseppe Truglio. Le foto sono state realizzate da Andrea Nastasi di Partanna Today.