Catania, gravi disordini, ieri ed oggi, nel carcere di Piazza Lanza, ore di tensione

CATANIA – Momenti di altissima tensione, nel pomeriggio di ieri e nella mattinata di oggi (1 marzo), alla Casa circondariale di Piazza Lanza, a Catania, dove si sono verificati gravi disordini all’interno della Sezione Isolamento dell’istituto penitenziario.

Secondo quanto riferito dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), alcuni detenuti, hanno dato vita ad una violenta protesta, dando fuoco alle suppellettili che avevano in cella, generando una densa nube di fumo che ha reso estremamente complesse le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino dell’ordine.

Donato Capece, segretario generale SAPPE esprime vicinanza e solidarietà ai poliziotti penitenziari in servizio a Piazza Lanza, denunciando le gravi carenze di organico e sollecitando una riorganizzazione complessiva dei circuiti detentivi a livello nazionale.