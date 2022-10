Catania sul piano strategico territoriale del Gal Valle del Belice

SANTA MARGHERITA BELICE – Il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, è intervenuto mercoledì al Teatro Sant’Alessandro di Santa Margherita di Belice, al convegno dal tema “Piano strategico Territoriale del GAL Valle del Belice: opportunità e prospettive per il futuro del territorio”.

Un incontro importante organizzato dopo la mappatura della progettualità del territorio per individuare le opportunità di attivazione delle linee finanziarie su tematiche varie che riguardano la Transizione energetica, la Cultura e il Turismo, i Servizi al cittadino, la promozione dell’agroalimentare di qualità e in genere ogni ambito che possa consentire sviluppo e valorizzazione.

“Da sindaco di Partanna, da coordinatore dei sindaci della Valle del Belice, dal 2009, e da deputato regionale – dice – sono intervenuto tracciando il percorso dalla costituzione del Gal, di cui, come Comune, siamo soci fondatori, anche per la necessità di un progetto strategico di sviluppo organico del territorio del Belice quale strumento di programmazione che ci permetterà di seguire linee guida ben precise per il rilancio socio economico e culturale dell’intera area”.