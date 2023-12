Centro “Operatori di pace”, don Leo Di Simone nuovo direttore

MAZARA DEL VALLO – Don Leo Di Simone è il nuovo Direttore del Centro pastorale “Operatori di pace”, inaugurato il 9 giugno scorso alla presenza, tra gli altri, del cardinale Mario Grech, attuale Segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Lo ha nominato per cinque anni il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Contestualmente il Vescovo ha anche nominato don Antonino Gucciardi, attuale parroco nella chiesa madre di Partanna, difensore del vincolo e promotore di giustizia al Tribunale ecclesiastico diocesano. In Diocesi è nato anche l’Ufficio gemellaggio Mazara del Vallo-Tunisia e il Vescovo ha nominato il Direttore nella persona di don Francesco Fiorino, attuale direttore dell’Opera di religione “Mons. Gioacchino Di Leo” e direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. Padre Elkin Baron Cuadrado, fino ad ora vicario parrocchiale a Santa Lucia di Castelvetrano, è stato trasferito a Gibellina dove svolgerà il ruolo di vicario parrocchiale in paese ma anche a Vita. Sono stati rinnovati anche i Vicari foranei: a Marsala è don Marco Renda, a Mazara del Vallo don Giuseppe Alcamo, a Salemi don Salvatore Cipri. Don Giuseppe Ponte, infine, è stato nominato canonico penitenziere della Cattedrale di Mazara del Vallo.