Chiude alla grande a San Vito Lo Capo Aygo X Vertical Summer Tour, da 10 anni l’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane

SAN VITO LO CAPO – Compie 10 anni il Vertical Summer Tour, l’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane. Dopo Lignano Sabbiadoro, Albissola Marina, Cattolica, Formia, Paestum, Castellaneta e Soverato il Tour chiude alla grande a San Vito Lo Capo, il 20-21 agosto (spiaggia libera in Via Faro), con la novità di Toyota Aygo X come “title partner”. Saranno presenti i nuovi esclusivi colori di lancio, Chili Red, Cardamon Green, Ginger Beige e Juniper Blue, con la possibilità di effettuare test drive con 6 vetture sempre presenti in tutte le tappe del Tour. Toyota aspetta tutti i villeggianti anche nel proprio stand sulla spiaggia, con numerosi giochi.

Nino Ciulla, Assessore al Turismo di San Vito Lo Capo, afferma: “Ancora una volta San Vito Lo Capo e la sua meravigliosa spiaggia scelte da Radio Deejay come location per la tappa conclusiva del Vertical Tour. Una ulteriore riconferma del valore della nostra destinazione ma soprattutto l’ennesima grande opportunità di comunicazione e promozione del nostro territorio attraverso uno dei principali network radiofonici del nostro Paese. Un ringraziamento particolare al direttore operativo Christian Lupi e a tutto lo staff che per due giorni animerà il tratto di spiaggia antistante la villetta Faro, nei pressi del porto di San Vito Lo Capo”.

Il format del Tour si conferma quello del Maxi Village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera (10-19, in alcuni casi anche di sera/notte) e per tutto il week end, su una superficie di 1.500 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito.

Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattina (10-13), con un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare e acquagym (a cura di Ricola, l’azienda svizzera che da oltre 80 anni produce le originali caramelle e tisane alle 13 erbe alpine, altro partner del Tour), per poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale, vero cuore delle attività di animazione (come in un vero villaggio turistico!), con giochi a premi (messi a disposizione dai partner), lezioni di ballo e molto altro.

Il pomeriggio (15-19) mette il turbo con tutti i tornei sportivi, conservando tuttavia tantissime attività adatte ad ogni target e generazione.

Non poteva quindi mancare il Beach Volley, griffato Cuervo Paloma (Gruppo Montenegro) così come il Beach Tennis

E poi il Calciobalilla con la Ricola Table Soccer Cup, magari gustando una rivitalizzante caramella o sorseggiando una tisana fredda Ricola, anche qui disponibile gratis per tutti.

Infine, lo Sparring, un mix di tennis, beach volley e ping pong che nasce dall’idea di un gruppo di amici e appassionati di tennis. Molte volte, infatti, per giocare a tennis, manca un compagno e grazie allo sparring è possibile (con i famosi racchettoni giganti) praticare ovunque, anche da soli: anche qui, il Tour mette a disposizione un istruttore sempre presente e lancia la challenge con la Kinder Bueno Sparring Cup. Ferrero, Official Partner, è un’altra delle grandi novità del Vertical Summer Tour 2022, con il lancio ufficiale dei gelati Kinder Bueno classic (e white).

Oltre a questo, Ferrero aspetta i villeggianti al proprio stand per intrattenerli con tantissime attività.

E, a proposito di Polaroid Eyewear, ecco la flotta di SUP gonfiabili forniti da Tahe (Stand Up Paddle, la disciplina – ormai popolarissima negli stabilimenti balneari – che si pratica pagaiando in posizione eretta su una tavola) con un istruttore dedicato che permetterà a tutti di impararne i rudimenti. Per i più “esperti”, c’è la Polaroid Eyewear SUP Race, una simpatica challenge aperta alle persone dai 16 in su (con divisione in 3 categorie: uomini, donne, under) che le vedrà confrontarsi in una gara dalla spiaggia alla vicina boa (e ritorno), con premiazione finale alla sera.

Polaroid Eyewear è presente anche con uno stand con numerose attrazioni.

Anche Aygo X Beach Challenge promette forti emozioni: una competizione per i più coraggiosi, pronti a confrontarsi in un vero e proprio percorso a ostacoli a tempo con varie insidie da superare fino al raggiungimento dell’obiettivo!

Il 20-21 agosto Vertical Summer Tour ospiterà le Cuervo Pink Night, due pazzesche serate di intrattenimento e divertimento con la musica dei talent della radio (in questa tappa, Shorty il 20, il 21 suonerà DJ Fa, il dj del Vertical) in partnership con il Caffè Savoia di San Vito, 4 ore in spiaggia (18:30-22:30) con una megastruttura dedicata e tantissimi gadget e regali per tutti, ma soprattutto tanti cocktail Paloma da degustare in compagnia degli amici.

Nel corso di tutte le tappe, come da tradizione, Vertical Summer Tour propone, durante il giorno, le ospitate dei talent di Radio Deejay, media partner dell’evento, con tantissimi ospiti in calendario: Rudy Zerbi, Chicco Giuliani, Shorty, I Vitiello, Vic, Gianluca Gazzoli, Michele “Wad” Caporosso…

Saranno I Vitiello a calcare il palco del Tour domenica 21 agosto dalle 16. I Vitiello sono un duo estremamente creativo, che spazia dal giornalismo allo speakeraggio: hanno recitato, prestato la voce a spot e canzoni, sono autori e dj.

Infine, non possiamo non menzionare Puma, partner tecnico dei costumi dello staff e Acqua Valmora, technical partner.

Vertical Tour vive anche su una fantastica App che contiene tutte le informazioni aggiornate sul calendario e le attività in corso, con la possibilità di scattare foto per successiva condivisione e soprattutto rappresenta il punto di accesso privilegiato al grande concorso con i premi messi in palio ogni giorno dai partner, tra cui occhiali Polaroid Eyewear, teli mare del decennale Vertical Summer, cappellini griffati Radio Deejay, con la possibilità di concorrere all’estrazione finale di tavole SUP Tahe, macchina fotografica Deejay e bottiglia di vino del Quarantennale della radio e borsone/felpa Cuervo Paloma.

Vertical Tour ha una presenza e una copertura costante su Instagram, Facebook e Tik Tok.