Chiusura della sede INPS di Trapani – via Scontrino – per interruzione di energia elettrica in data 18 ottobre 2024

TRAPANI – A causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica per lavori di adeguamento tecnologico PNRR da effettuarsi presso la cabina sita all’interno dello stabile di via Scontrino, come da comunicazione della società di distribuzione, la direzione provinciale INPS di Trapani resterà chiusa in data 18 ottobre 2024.

Conseguentemente, tutto il personale in servizio presso il suddetto stabile, non assente ad altro titolo, svolgerà la propria attività lavorativa in modalità agile.

Il servizio di informazione all’utenza verrà garantito mediante il ricorso ai canali telefonici, mentre gli utenti convocati presso il Centro Medico Legale saranno tempestivamente avvisati e riconvocati nel corso della prossima settimana.