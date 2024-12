Chiusura dell’attività sportiva 2024 della Macadam Atletica Belice all’insegna dei grandi risultati

PARTANNA – Chiusura dell’attività sportiva 2024 all’insegna dei grandi risultati della Macadam Atletica Belice in occasione delle gare effettuate a Bagheria domenica 15 dicembre scorso, “NATALE IN PISTA”, organizzate dall’ASD Atletica Bagheria, che ha visto la partecipazione di tantissimi atleti del settore promozionale delle province di Trapani, Palermo Agrigento e altre.

Grande prestazione dei ragazzi della Macadam Atletica Belice con la conquista di 5 medaglie:

Francesco Biondo 1° con doppietta 50 m e salto in lungo;

Giorgio Nastasi 2° nei 50 m e 3° nel salto on lungo;

Riccardo Pisciotta 2° nei m 80 con record personale 9″.9;

Ottime anche le prestazioni di Anita Clemenza 1^ in batteria sugli 80 m cadette;

Giulia Lombardo 2^ in batteria su 60 ragazze; Guglielmo Benfanti 2° in batteria m 50 m esord. 5 anni;

Michele Bona 3° e 4° Giulio Mangiapanello in batteria esord. 10 anni;

Vittoria Nastasi 3^ in batteria esord. 5 anni; 2° in batteria Valerio La Grassa cadetto.

“Sono state belle soddisfazioni per tutto il gruppo di ragazzi (anche per quelli assenti) che hanno permesso alla nostra società di raggiungere già al 1° anno di iscrizione questi ottimi risultati, se teniamo conto anche dei 5 ragazzi campioni provinciali FIDAL premiati sabato 14 dicembre. Corre l’ obbligo di ringraziare gli sponsor Bora, Multimedical, Mesipav e studio dentistico Accardo Silvio che ci hanno aiutato in questo percorso”. Ha evidenziato l’allenatore Ignazio Profera.