Cinisi, concerto tra le gole alle “Notti di BCsicilia”

CINISI – Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà sabato 23 agosto 2025 alle ore 21,00 l’iniziativa “Concerto tra le gole”. L’appuntamento è al Santuario Madonna del Furi a Cinisi che sorge a 400 metri s.l.m., incastonato nella suggestiva e panoramica vallata del torrente omonimo, le cui prime notizie risalgono al 1616 tratte da un manoscritto redatto da un anonimo monaco benedettino. Dopo la presentazione di P. Antonino Ortoleva, Rettore del Santuario, di Franco Biundo, Presidente BCsicilia Sede di Cinisi, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, si terrà il Concerto per Flauto traverso, Violoncello e Pianoforte con Chiara Sernesi, al Flauto traverso, Ceo Toscano, al Violoncello, Greta Culcasi, al Pianoforte. Il 12° Concerto tra le Gole prevede musiche di F. Strauss, J. Massenet, A. Piazzolla, I. Clarke, R. Galliano, C. Toscano. Ingresso libero. Per informazioni: Tel. 335.8373845 – Email: segreteria@bcsicilia.it – Facebook: BCsicilia.