Claudia Gerini incanta il pubblico inaugurando la nuova stagione del Cine Teatro Olimpia

CAMPOBELLO DI MAZARA – La nuova stagione teatrale del Cine Teatro Olimpia di Campobello di Mazara è iniziata con un entusiasmo palpabile e un’affluenza di pubblico che ha riempito ogni angolo della sala. A inaugurare il cartellone è stata l’eccezionale performance di Claudia Gerini, che ha incantato gli spettatori con lo spettacolo “Unplugged d’autore”, parte della rassegna “Il Bello di Sicilia”, ora alla sua terza edizione.

Sul palco, Gerini ha saputo mescolare abilmente canto e narrazione, portando il pubblico in un viaggio attraverso le melodie più evocative della canzone d’autore italiana e latina. I brani di grandi nomi come Lucio Battisti, Gabriella Ferri e Pino Daniele hanno risuonato in un’atmosfera intima, arricchita dagli arrangiamenti delicati di Giandomenico Anellino, che ha accompagnato l’attrice alla chitarra.

Il pubblico ha potuto apprezzare una Claudia Gerini in una veste artistica inusuale, capace di catturare l’attenzione con la sua presenza scenica e il suo talento. La performance si è rivelata un mix di emozioni, nostalgia e risate, un vero tributo alla musica che ha segnato generazioni.

Sotto la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese, il cartellone di quest’anno mira a coniugare intrattenimento e valorizzazione della cultura siciliana, un obiettivo che sembra essere ben avviato sin dall’inizio.

Con il patrocinio del Comune di Campobello di Mazara, questa stagione si preannuncia ricca di eventi capaci di avvicinare il pubblico alla bellezza e alla varietà dell’arte.

Stefano Caruso