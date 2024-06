Col Solstizio…al via l’Estate 2024

di Antonino Bencivinni. Il solstizio che dà il via all’estate col giorno più lungo dell’anno si verifica nel momento in cui il Sole col suo moto apparente raggiunge la posizione più settentrionale e resta sopra l’orizzonte nel massimo numero di ore. Nel 2024 il solstizio è caduto il 20 giugno alle ore 22,51 ora italiana, con la durata di 15 ore e 15 minuti di luce. E ovviamente la notte ha avuto la durata più breve dell’anno. Per festeggiare l’arrivo del giorno più lungo anche in Sicilia si organizzano eventi dedicati come, ad esempio, l’apertura della Piramide-38° parallelo (alta 30 metri) a Motta d’Affermo (ME), oppure la visita ad Alia (PA) della costruzione a pianta circolare, tronco-conica dal cui foro presente in sommità, il sole, per il solstizio, penetra e a mezzogiorno nel suo arrivo al pavimento produce un “effetto smaterializzante” della figura umana che si pone sotto tale fascio di luce.

Kleos ha voluto rappresentare questo momento di speranza di felicità legata al prevalere della luce con una foto di Giuseppe Minaudo che ha ripreso il sole al tramonto filtrato dalla scultura della rotonda di via XV Gennaio di Partanna e contestualmente intende anche augurare buone vacanze estive a tutti dando appuntamento a settembre prossimo.