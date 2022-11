Commento di Pro Vita & Famiglia sulle misure a sostegno delle famiglie e della maternità contenute nella Manovra Finanziaria

ROMA – «Accogliamo con favore le misure a sostegno delle famiglie e della maternità contenute nella Manovra Finanziaria. Finalmente famiglie, donne e bambini vengono messi al centro delle politiche economiche e finanziarie. Gli incentivi della nuova Manovra sono fondamentali per lo sviluppo socio-economico, perché solo stando dalla parte delle famiglie, nucleo primario della società, si […]

ROMA – «Accogliamo con favore le misure a sostegno delle famiglie e della maternità contenute nella Manovra Finanziaria. Finalmente famiglie, donne e bambini vengono messi al centro delle politiche economiche e finanziarie. Gli incentivi della nuova Manovra sono fondamentali per lo sviluppo socio-economico, perché solo stando dalla parte delle famiglie, nucleo primario della società, si può puntare allo sviluppo dell’intero Paese. Bene anche la misura a sostegno delle neo-mamme, in funzione di una maggior conciliazione tra maternità e lavoro. Auspichiamo che questi interventi siano un primo e importante passo per un’intera Legislatura improntata sempre di più alla tutela della famiglia, delle donne e della vita nascente, combattendo così l’inverno demografico che attanaglia l’Italia». Il commento è di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia,