Comunicazioni istituzionali saranno inviate a chi si registra nel sistema di messaggistica istituzionale del Comune che è già attivo

PARTANNA – Interessante iniziativa messa in atto dal Comune di Partanna. Per Comunicare in tempo Reale con i cittadini, l’Amministrazione ha deciso di aprire un Canale Whatsapp come Sistema di Messaggistica Istituzionale. Iscrivendosi si riceveranno dal numero 349 8604023 comunicazioni ed informazioni riguardanti Ordinanze del Sindaco, Avvisi Pubblici, Avvisi di Protezione Civile, Comunicazioni Istituzionali, Comunicazioni di Servizio, Bandi Pubblici, Eventi a Partanna, Nuovi arrivi in Biblioteca, Corsi/Seminari del G55, Opportunità di Lavoro del G55…Qui di seguito pubblichiamo il Link per la registrazione nel Sistema di Messaggistica Istituzionale del Comune di Partanna. https://forms.gle/QCgN7j3PrQ9XsFYV9.

L’iniziativa specifica, che è già operativa con un numero di whatsApp già attivo, viene dall’assessore Antonino Zinnanti coadiuvato da alcuni dei ragazzi del team del G55.