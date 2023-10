Concerto dei cori parrocchiali in Cattedrale nella memoria di Santa Cecilia

MAZARA DEL VALLO – Un concerto che metterà insieme i cori parrocchiali della Diocesi, nella memoria di Santa Cecilia. Si terrà mercoledì 22 novembre, alle ore 19, in Cattedrale a Mazara del Vallo, su iniziativa dell’Ufficio diocesano liturgico e per volontà del Vescovo mons. Angelo Giurdanella. Proprio durante la celebrazione eucaristica il Vescovo conferirà il mandato a tutte le corali presenti per il nuovo anno pastorale. Per le corali all’indirizzo https://www.diocesimazara.eu/rassegna-cori-parrocchiali-2023/ sono a disposizione gli spartiti per poter provare i canti.