Concerto della pianista nippo-americana Kiana Reid per la Stagione Concertistica Mema-Trapani Classica

TRAPANI – Oggi, mercoledì 30 ottobre, alle ore 18.30, si terrà a Trapani, nella Chiesa di Sant’Alberto in via Garibaldi, il concerto di Kiana Reid, vincitrice del secondo premio all’International Piano Competition “Domenico Scarlatti”.

La musicista nippo-americana eseguirà un programma che spazia attraverso tre secoli di storia della musica.

La stagione concertistica trapanese è realizzata da Mema (Mediterranean Music Association) e Trapani Classica, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con il Museo di Arte Contemporanea – Centro Culturale Oratorio San Rocco, il Goethe Institut, l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – Sezione di Trapani e il Libero Consorzio Comunale di Trapani.