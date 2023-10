Concerto dell’orchestra sinfonica e del coro polifonico del liceo musicale “AllMayer” di Alcamo. Domani l’esibizione al Conservatorio “Scontrino” di Trapani

TRAPANI – L’orchestra sinfonica e il coro polifonico del liceo musicale “Vito Fazio AllMayer” di Alcamo, in collaborazione con il Conservatorio di musica “Scontrino” di Trapani, si esibiranno in concerto domani (27 ottobre), dalle ore 18, nell’aula magna del conservatorio trapanese, in via Sceusa 1.

A dirigere il concerto sarà il professore Tonin Tarnaku, mentre i maestri del coro saranno i professori Roberta Caly, Maria Messana e Daniela Pia Maria Caruso. Referente del progetto è il maestro Salvatore Scinaldi.

Per l’occasione verranno eseguite musiche di Čajkovskij, Lehàr, Mozart, Spohr, Offenbach e Verdi.

L’evento ha il patrocinio del comune di Trapani.