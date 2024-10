Concerto di beneficenza con Silvia Mezzanotte promosso dalla DM Clinique

CAMPOBELLO DI MAZARA – Il 19 ottobre il Cine Teatro Olimpia di Campobello di Mazara ha ospitato l’emozionante concerto di beneficenza dedicato ad Aldo Stellita, promosso dalla DM Clinique della dottoressa Doriana Licata e della dottoressa Marilena Marotta in collaborazione con l’Opificio Territoriale di Trapani e patrocinato dal Comune di Campobello di Mazara. Un grande successo di partecipazione e solidarietà, una serata speciale e ricca di emozioni suscitate dalla straordinaria Silvia Mezzanotte che ha incantato la platea cantando i brani più famosi dei Matia Bazar. Presente all’evento Jody Stellita, figlio dello storico Aldo. Un evento sold out, un pubblico partecipe e caloroso, tutti insieme per una finalità importante: donare il ricavato alla Comunità per Minori di Castelvetrano “Il Gabbiano“.

Nella foto da sx Giulia Flavio, Antonella Moceri, Giusy Cavarretta, Marilena Marotta, Giuseppe Castiglione, Silvia Mezzanotte, Doriana Licata, Giovanni Palermo, Massimiliano Sciacca, Piero Di Stefano, Gianvito Greco.