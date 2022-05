Conclusi i festeggiamenti in onore al SS. Crocifisso della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù

MAZARA DEL VALLO – Si sono conclusi domenica 8 maggio 2022 i festeggiamenti in onore al SS. Crocifisso della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo. Il triduo è iniziato venerdì 6 con la Santa Messa, i Vespri e l’Adorazione Eucaristica per continuare la sera con l’Adorazione Comunitaria, dal titolo […]

MAZARA DEL VALLO – Si sono conclusi domenica 8 maggio 2022 i festeggiamenti in onore al SS. Crocifisso della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

Il triduo è iniziato venerdì 6 con la Santa Messa, i Vespri e l’Adorazione Eucaristica per continuare la sera con l’Adorazione Comunitaria, dal titolo “Come ti ama Dio”, dedicata alle famiglie e alle coppie di fidanzati in procinto di sposarsi.

Domenica 8 maggio, festa della Mamma, è stata celebrata la Santa Messa Solenne.

I festeggiamenti si sono conclusi domenica sera con il conferimento del Sacramento della Prima Comunione ai ragazzi dell’Azione Cattolica.

Durante i tre giorni di festeggiamenti è stata allestita nei locali dell’oratorio “La mostra dei crocifissi” grazie alla collezione privata del sig. Vito Ingargiola che ha voluto condividere con tutta la comunità parrocchiale.