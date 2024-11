Concluso il Campionato provinciale di Atletica Leggera, comprensivo di sette gare

PARTANNA – Si è concluso in data 18 ottobre 2024 il campionato provinciale di Atletica Leggera, comprensivo di sette gare. Per la ASD Macadam Atletica Belice allenata dal tecnico FIDAL Ignazio Profera, sono stati 5 i giovani che hanno vinto nelle loro rispettive categorie: Laura Biondo cat Esordienti C sui m. 50, m 200 e lancio della palla, Francesco Biondo cat. esordienti B sui m. 200, sui 40 Hs e lancio della palla, (già vincitore del titolo provinciale di corsa campestre m. 400), Giorgio Nastasi esordienti B nel salto in lungo m. 3.62, Federica Piccione, (cadetta), sia nel lancio del peso che del giavellotto, Riccardo Pisciotta, (cadetto) nel lancio del giavellotto.

Ottimi piazzamenti degli altri ragazzi quali Anita Clemenza 2° nel salto in lungo e 50 hs, Guglielmo Benfanti 2° nel salto in lungo; Davide Cappadonna 2° nei 60 m nel salto in lungo e nel lancio del peso; Riccardo Pisciotta 2° sugli 80 m; Valerio La Grassa 3° nel salto in alto; Giorgio Nastasi 2° nei m. 50; Giulio Mangiapanello 2° nel salto in lungo e nei 50 m. Inoltre Francesco Biondo a seguito delle gare fatte a livello regionale risulta essere il più forte della sua cat sui 50 m 7.73, nel salto in lungo 3.82 e sui 200 m in 31.12.

Grande soddisfazione per il tecnico Ignazio Profera, che si dichiara soddisfatto per gli ottimi risultati raggiunti nel primo anno di attività del suo sodalizio. La ASD Macadam Atletica Belice comprende circa 30 giovani che si cimentano nelle varie specialità di atletica leggera e raggiungono prestazioni di livello grazie al lavoro preparatorio intenso svolto durante gli allenamenti.

Il 14 dicembre si terrà a Paceco, organizzata dalla FIDAL provinciale, la premiazioni di tutti i campioni provinciali 2024.

Stefano Caruso