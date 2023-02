Concorso Nazionale per Poesia e Narrativa breve XXX Edizione – Scadenza 23/02/2023. Premio Chiaravalle per la Fotografia – Scadenza 16/03/2023

TORINO – Il Centro Studi Cultura e Società promuove la XXX edizione del concorso letterario nazionale Premio Letteratura d’Amore. Il concorso persegue il duplice obiettivo di promuovere e valorizzare la poesia e la narrativa breve di qualità, di cui si trasmette di seguito il regolamento.

Si segnala inoltre anche il Premio Chiaravalle per la Fotografia.

Regolamento

ARTICOLO 1 – FINALITA’ E TEMA. Il Centro Studi Cultura e Società promuove la XXX edizione del concorso letterario nazionale Premio Letteratura d’Amore, che persegue il duplice obiettivo di promuovere e valorizzare la poesia e la narrativa breve di qualità.

Il tema dell’Amore, va inteso nel suo significato più ampio. Amore in una qualsiasi delle sue accezioni e declinazioni.

ARTICOLO 2 – TERMINE DI SCADENZA

Le opere vanno inviate entro il 23 febbraio 2023, al Centro Studi Cultura e Società, attenendosi alle modalità definite nei successivi articoli.

ARTICOLO 3 – SEZIONI DEL PREMIO.

Le sezioni del Premio Letteratura d’Amore sono le seguenti:

A) Poesia. Libertà di stile e di metrica. Massimo 50 versi ogni poesia. Testi in lingua italiana. Si può partecipare con un massimo di quattro poesie, sia edite che inedite. E’ possibile concorrere anche con haiku. Un insieme massimo di 10 haiku tematicamente omogenei è ammesso e valutato come una singola opera poetica.

B)Narrativa breve. Libertà di stile e di tecnica espressiva. Rientrano in questa sezione: Racconto, Fiaba, Dialogo; Lettera ed ogni altra forma di narrazione. Massimo 10000 (diecimila) battute (compresi gli spazi) ogni testo. Si può partecipare con un massimo di tre testi, sia editi che inediti.

ARTICOLO 4 – VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE

E’ prevista una quota di partecipazione, La quota di partecipazione è progressiva rispetto al numero di opere. Ammonta a 10 euro per una sola opera, a cui vanno aggiunti 5 euro per ogni ulteriore opera fino a massimo consentito di sette opere complessive, sia edite che inedite

Il versamento delle quote di partecipazione (cumulativo, in caso di partecipazione con più opere, anche di sezioni diverse) va effettuato su Conto Corrente Postale N. 001009353721 intestato al Centro Studi Cultura e Società oppure con bonifico bancario (Codice IBAN IT21P0760101000001009353721), precisando causale del versamento e nominativo.

A prescindere dalla modalità di spedizione, si richiede di allegare alle opere copia della ricevuta di versamento su C/C postale o del bonifico inserendola nella busta insieme alle opere oppure inviando la scansione della medesima via email.

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Si può partecipare ad entrambe le sezioni, attenendosi alle modalità previste e versando le relative quote. Non sono previsti limiti di età. Testi in lingua italiana.

L’invio delle opere va effettuato preferibilmente con

· Spedizione elettronica, con unica mail, a cui vanno allegati uno o più file (a scelta del concorrente), purché in formato testo (preferibilmente word) con il testo delle opere ed i Dati Autore (Dati richiesti, da riportare nel file Opere o nella stessa mail: Cognome; Nome; Via; Cap; Città; Email; Data nascita). L’invio va effettuato a culturaesocieta@gsvision.it o cultsoc@fastwebnet.it (NB. Dopo l’invio della mail attendere sempre un OK di conferma entro 24 h). La duplicazione sarà a cura della Segreteria, che renderà anonime le copie per la Giuria. In caso di partecipazione a più sezioni è preferibile effettuare spedizione cumulativa, anche con un solo file, indicando con chiarezza a quale sezione ogni opera viene associata

Solo per chi non usa la posta elettronica, può essere effettuata

· Spedizione postale, in unica busta regolarmente affrancata e indirizzata al Centro Studi Cultura e Società via Cesana 56 – 10139 Torino. Poiché le opere dovranno essere digitalizzate dalla Segreteria, basta una sola copia sia delle opere che dei Dati Autore.

A prescindere dal tipo di spedizione effettuata, allegare Ricevuta di Versamento.

Ogni opera deve essere tassativamente dattiloscritta. Non si accettano manoscritti o testi salvati con file immagine, perché non gestibili dalla Segreteria se non digitandoli nuovamente, con possibilità di errore.

Per le opere edite indicare, oltre ai dati dell’Autore, il titolo dell’opera in cui è stata pubblicata e l’editore

ARTICOLO 6 – GIURIA E VALUTAZIONE

Le opere partecipanti saranno valutate da una apposita giuria di esperti, i cui componenti saranno resi noti nel corso della cerimonia di premiazione. L’esame e la valutazione delle opere vengono effettuati in forma anonima.

I criteri di valutazione sono definiti da apposite Linee Guida consultabili a questo link

Documenti di Indirizzo (gsvision.it)

ARTICOLO 7 – RISULTATI E PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Torino sabato 13 maggio 2023 (data programmata, ma da confermare) in sala priva di barriere architettoniche. Possibile, in data successiva, anche una premiazione in Video Conferenza. Con gli esiti del Concorso verrà data conferma definitiva della premiazione.

La comunicazione degli esiti del concorso sarà inviata, unitamente all’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione, a tutti i concorrenti, all’indirizzo di posta elettronica indicato. Gli esiti saranno comunque pubblicati nell’Antologia, resa disponibile sul sito dell’Associazione.

ARTICOLO 8 – PREMI ASSEGNATI

Per entrambe le sezioni, sono i seguenti:

· Primo premio: 200,00 euro; Targa del Centro Studi Cultura e Società; Vetrinetta; Diploma; Iscrizione gratuita al Centro Studi per un anno; Ammissione a Versi d’Autore (solo sezione A Poesia); Un libro

· Secondo e Terzo premio: Targa del Centro Studi Cultura e Società; Vetrinetta; Diploma; Iscrizione gratuita al Centro Studi per un anno; Un libro

· Segnalazioni di Merito: Vetrinetta; Diploma; Un libro

· Menzione della Giuria: Diploma del Centro Studi Cultura e Società; Un libro

E’ prevista la pubblicazione gratuita di tutte le opere premiate sul Catalogo del Premio.

ARTICOLO 9 – ANTOLOGIA

E’ prevista la realizzazione di un’Antologia, che costituisce il Catalogo del Premio, con le graduatorie e la riproduzione delle opere premiate.

La versione E-Book sarà consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito nella sezione Pubblicazioni. Inoltre, per chi desidera la versione cartacea sarà disponibile solo con prenotazione. La proprietà artistica resterà comunque degli Autori.

ARTICOLO 10 – PRIVACY

La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, in applicazione della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. Il Centro Studi Cultura e Società si impegna ad utilizzare i dati richiesti, esclusivamente ai fini del presente concorso e della propria attività culturale, astenendosi da qualsiasi loro utilizzo a scopo di lucro. La Privacy Policy adottata dal Centro Studi Cultura e Società in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 è consultabile sul sito a questo link

https://culturaesocieta.gsvision.it/content/L’Associazione/04%20Documenti%20di%20Indirizzo.

Premio Chiaravalle

Concorso Nazionale per opere di Fotografia

XII Edizione – Scadenza 16/03/2023

I temi del Premio Chiaravalle per la fotografia sono gli Ambienti Naturali e il Territorio in cui viviamo. Il concorso si articola in tre sezioni:

A) Il mio Quartiere, il mio Paese, la mia Città. Documentare la vita e l’ambiente in cui si vive o nel quale si è nati. Raccontare le emozioni che un territorio ci offre, attraverso i suoi spazi meno conosciuti, il suo patrimonio artistico e culturale, la sua storia, le memorie a cui siamo legati, le testimonianze di quotidianità.

B) Gli Ambienti Naturali. L’arte della fotografia per documentare la vita e gli ambienti naturali (Mare; Montagna; Fiume; Lago; Collina; Pianura; ecc.), immortalarne la bellezza e contribuire ad arrestarne il declino.

C) Immagini del Piemonte. L’arte della fotografia per documentare e valorizzare il patrimozio artistico, culturale e ambientale del Piemonte. Le immagini possono proporre opere d’arte e capolavori architettonici, paesaggi naturali, cultura e tradizioni locali. Nessun vincolo territoriale per gli Autori, fatta salva la contestualizzazione delle immagini che, per questa sezione, devono essere riferite al Piemonte.

Si può partecipare a tutte le sezioni, con un massimo di 5 fotografie ogni sezione.

Partecipazione gratuita. Il Regolamento può essere scaricato dal sito del Centro Studi Cultura e Società al link

Regolamenti (gsvision.it)

(E21 Nella sezione Premi di Fotografia)