ROMA – E’ on line il bando di concorso pubblico per esami a 88 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I requisiti richiesti per concorrere sono i seguenti, oltre a quelli indicati dalla legge per prendere parte alle selezioni pubbliche:

possesso della laurea in ingegneria o architettura;

abilitazione professionale attinente ai titoli.

Le prove di esame prevedono due prove scritte e una prova orale. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica. Il termine per inviare le candidature è il 25 ottobre 2023.