Condannato ad oltre 2 anni di carcere per ricettazione. I carabinieri lo avevano arrestato nel 2020

MARSALA – I Carabinieri della Stazione di Marsala hanno eseguito un ordine di esecuzione nei confronti di un 49enne residente a Marsala.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Marsala, a seguito di sentenza di condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

In particolare, le indagini dei Carabinieri, avevano permesso di identificare nel 49enne, già gravato da precedenti in materia di stupefacenti, il presunto responsabile del reato di ricettazione di un portafoglio, commesso a Marsala nel 2020.

I gravi indizi di colpevolezza raccolti dai Carabinieri, hanno sostenuto la tesi dell’accusa fino all’emissione della sentenza di condanna.

Al termine delle formalità di rito, i militari dell’Arma hanno condotto il 49enne presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.