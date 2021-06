Condannato per favoreggiamento di cosa nostra: i carabinieri lo conducono in carcere

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno arrestato Castelli Angelo, mazarese, cl.45, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palermo – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo era stato arrestato nell’ambito dell’operazione denominata “Ermes 2” con l’accusa di favoreggiamento a […]

L’uomo era stato arrestato nell’ambito dell’operazione denominata “Ermes 2” con l’accusa di favoreggiamento a Cosa Nostra di Mazara del Vallo e Castelvetrano, in quanto uomo di fiducia di Vito Gongola e proprietario dell’autolavaggio dove si sono svolti importanti summit mafiosi.

L’impianto accusatorio nei suoi confronti è stato confermato anche nel corso del processo penale che ne è scaturito e che si è concluso con sentenza di condanna a suo carico.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli “ di Trapani dove dovrà espiare la pena di 2 anni di reclusione.