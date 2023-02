Conferenza di presentazione dell’evento “Mangia Sano Italia” alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano City

MILANO – Si terrà martedì 14 febbraio, alle ore 12.00, alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, (presso il padiglione 3 Stand A23 B16) la conferenza di presentazione dell’evento “Mangia Sano Italia”, in programma dal 24 aprile all’1 maggio a Erice, in Sicilia. Un viaggio nel mondo dell’ agroalimentare di qualità della Sicilia […]

MILANO – Si terrà martedì 14 febbraio, alle ore 12.00, alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, (presso il padiglione 3 Stand A23 B16) la conferenza di presentazione dell’evento “Mangia Sano Italia”, in programma dal 24 aprile all’1 maggio a Erice, in Sicilia. Un viaggio nel mondo dell’ agroalimentare di qualità della Sicilia Occidentale. Una manifestazione che punta sul turismo enogastronomico.

Interverranno Massimo Marino, presidente dell’Associazione “Premio Saturno, Trapani che Produce”, Daniela Toscano, sindaca del Comune di Erice, Lorenzo Zichichi, della Fondazione “Ettore Majorana” e l’enogastronauta Peppe Giuffrè. Conduce la giornalista Stefania Renda.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook “The Best of Western Sicily” e “Telesud Trapani”.