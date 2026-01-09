Conferenza stampa dedicata alla grave crisi idrica della città di Partanna

PARTANNA – Il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni, ha invitato la stampa a partecipare alla conferenza stampa che si terra’ lunedi’ prossimo alle ore 18 nelle Scuderie del Castello Grifeo di Partanna, “dedicata alla grave crisi idrica che sta attanagliando la nostra città”.
“L’incontro – si legge nella comunicazione del sindaco – rappresenterà un momento di informazione, confronto e condivisione sulle azioni che l’Amministrazione comunale sta mettendo in campo per affrontare l’emergenza”.
“La partecipazione degli organi di informazione – si legge ancora – è fondamentale per garantire la massima diffusione e consapevolezza su un tema di grande rilevanza per l’intera cittadinanza”.