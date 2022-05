Consegnate oggi quindici biciclette al personale dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice, per la Mobilità Urbana Sostenibile.

ERICE – Sono state consegnate oggi (9 maggio) quindici biciclette al personale dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice, nell’ambito del PUMS, il Piano di Mobilità Urbana Sostenibile. I dipendenti utilizzeranno la bici a pedalata assistita per recarsi a scuola. “Ringraziamo il Comune di Erice – dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina – per […]

ERICE – Sono state consegnate oggi (9 maggio) quindici biciclette al personale dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice, nell’ambito del PUMS, il Piano di Mobilità Urbana Sostenibile. I dipendenti utilizzeranno la bici a pedalata assistita per recarsi a scuola. “Ringraziamo il Comune di Erice – dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina – per l’iniziativa adottata nell’ambito del PUMS che si basa sugli strumenti di pianificazione esistenti e tiene in giusta considerazione i principi di integrazione e partecipazione guardando alla salubrità dell’aria, alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, per un miglioramento complessivo sia sotto il profilo ecologico che della viabilità. Un’innovazione importante che ci aiuta ad educare le nuove generazioni a nuovi modelli di vita, che abbiamo sposato con consapevolezza al Florio”.