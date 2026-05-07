Controlli ad attività commerciali. Sanzioni di Nas e Nil ad un ristorante di Trapani

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Borgo annunziata, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali presenti tra Trapani ed Erice.

Dagli accessi eseguiti in ambito di controlli finalizzati alla tutela della sicurezza alimentare, in un ristorante sarebbero emerse le seguenti irregolarità:

Omesso aggiornamento del sistema HACCP;

Violazioni sul reclutamento ed occupazione di un lavoratore irregolare;

Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro in quanto è stata accertata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto e assicurato. Per i seguenti motivi è stata elevata una sanzione amministrativa complessivamente per € 8.400 di cui € 3.900 per la “maxi sanzione” per lavoro nero e € 2.500 per il contestuale provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.