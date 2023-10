Controlli alla movida in città. 5 persone denunciate

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nell’ambito di controlli alla movida eseguiti nel fine settimana appena trascorso, hanno denunciato 5 persone per vari reati e segnalato alla locale Prefettura 9 persone per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

A finire nella rete dei controlli sono stati

due trapanesi di 25 e 53 anni sorpresi alla guida delle rispettive autovetture in stato di alterazione psicofisica dovuta dall’assunzione di bevande alcoliche;

sorpresi alla guida delle rispettive autovetture in stato di alterazione psicofisica dovuta dall’assunzione di bevande alcoliche; un uomo ed una donna rispettivamente di 26 e 21 anni denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto, a seguito di una perquisizione, venivano trovati in possesso di una grossa mazza in legno e alcuni coltelli a serramanico di genere vietato.

denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto, a seguito di una perquisizione, venivano trovati in possesso di una grossa mazza in legno e alcuni coltelli a serramanico di genere vietato. un 29enne di Paceco che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2 cartucce calibro 12 mai denunciate all’autorità competente e di 2 coltelli di genere vietato.