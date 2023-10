Controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Denunciato tunisino assunto nonostante un provvedimento di respingimento del 2021

MARSALA – I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, nell’ambito di attività ispettive nel settore della ristorazione, hanno denunciato un uomo classe ’65, pregiudicato, titolare di una ditta individuale di ristorazione, in quanto avrebbe omesso di sottoporre i lavoratori a visita medica, formare ed informare i lavoratori circa i rischi connessi all’attività, nominare i responsabili di antincendio, primo soccorso e prevenzione e repressione, rendere idonei i locali adibiti a dormitorio per due lavoratori stranieri risultati inoltre lavoratori in nero. Comminate nei suoi confronti sanzioni per oltre 30.000 euro.

Durante il medesimo contesto operativo dal controllo eseguito presso un’azienda agricola marsalese è stato denunciato un extracomunitario classe ’92 che si sarebbe trattenuto sul territorio nazionale, svolgendo attività lavorativa presso predetta azienda, nonostante gravasse nei suoi confronti un provvedimento di respingimento, emesso dal Questore di Agrigento, nel 2021.