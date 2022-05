Controlli del territorio dei carabinieri: arrestato un 35enne per spaccio. Altre 3 persone denunciate

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Palermo, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché a forme di criminalità predatoria e diffusa.

In tale contesto, i Carabinieri delle Stazioni di Erice e Trapani Borgo Annunziata hanno perquisito l’abitazione di un 35enne sospettato di essere dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni di ricerca, i Carabinieri hanno rinvenuto 106 grammi di hashish e 4 di marijuana, abilmente occultati in vari punti della casa, un bilancino di precisione e tre coltelli con la lama intrisa di sostanza stupefacente.

In considerazione dei gravi indizi di reato emersi nei confronti del 35enne in merito all’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui il consistente quantitativo di droga detenuta, oltretutto di diversa tipologia ed in parte già divisa in dosi, nonché la presenza di materiale idoneo al confezionamento delle dosi, i Carabinieri lo hanno arrestato e ristretto ai domiciliari su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

In sede di udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato dal competente Giudice che ha sottoposto l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nello stesso contesto operativo, i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà due persone di 58 e 26 anni, per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, e un 24enne, controllato mentre si trovava alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, così come accertato dai sanitari dell’ospedale di Trapani.

Nel proseguo del servizio sono stati individuati e segnalati alla locale Prefettura, 7 assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti trovati in possesso di sostanze stupefacente del tipo crack, hashish e marjuana, per un peso complessivo di gr. 18,61.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.