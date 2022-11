Controlli del weekend. Tre denunciati dai carabinieri

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani, durante i controlli messi in atto nel fine settimana appena trascorso, hanno denunciato due giovani trapanesi classe 97, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Fermati e controllati durante un posto di blocco, venivano sottoposti a perquisizione personale e veicolare e venivano sorpresi in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato, un palanchino in ferro e una frusta in nervo di bue, tutti oggetti utilizzati presumibilmente come strumenti per l’offesa della persona.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro dai Carabinieri che hanno contestualmente deferito all’A.G. i due 25enni.

Altro soggetto denunciato dai Carabinieri di Trapani durante l’ultimo weekend un pregiudicato trapanese di 24 anni, in atto sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, per guida senza patente di persona sottoposta a misura di prevenzione e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

A seguito di un incidente con feriti i militari dell’Arma dopo aver rilevato il sinistro accertavano che l’uomo oltre ad essere sprovvisto di patente di guida sarebbe risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti.