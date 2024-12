Controlli di polizia amministrativa su esercizi di minuta vendita di materiale esplodente

TRAPANI – Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Prefetto in vista dell’approssimarsi delle festività di fine anno, nella giornata di ieri (2 dicembre) la Commissione Tecnica Territoriale sulle materie esplodenti ed infiammabili (C.T.T.M.E.I) di questa Prefettura nel corso di ispezioni presso esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti siti in provincia ha rilevato diversi inadempimenti alle prescrizioni contenute nelle licenze di P.S. in violazione delle norme del TULPS che hanno determinato l’adozione di provvedimenti di carattere amministrativo di sospensione o revoca di licenza e di carattere giudiziario nei confronti dei titolari delle attività.

Già nel mese scorso i controlli avevano comportato l’adozione di provvedimenti sanzionatori amministrativi nei confronti di altri titolari di esercizi di minuta vendita di materiale esplodente.