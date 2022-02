Controlli nel centro storico: i carabinieri denunciano 3 persone, altre 9 sono state trovate in possesso di droga

MARSALA – I Carabinieri della Compagnia di Marsala, con il supporto di personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno condotto un servizio di controllo straordinario del territorio nel centro storico cittadino.

Nel corso dell’attività sono stati deferiti in stato di libertà 3 persone, a vario titolo, per i reati di furto, ricettazione, utilizzo fraudolento di carta di credito e inottemperanza alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

In particolare, un 31enne marsalese è stato denunciato in quanto presunto responsabile del furto di un monopattino elettrico custodito all’interno di un esercizio commerciale, un 26enne straniero è stato sorpreso mentre tentava di prelevare dei contanti da uno sportello automatico utilizzando una carta provento di furto ed infine, un 36enne pregiudicato e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non è stato trovato in casa nell’orario previsto.

Nello stesso contesto operativo, sono state segnalate 9 persone in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti con il relativo sequestro di 6 gr circa di marijuana, 2 gr di hashish, 2 gr. di crack, 1 gr di eroina e una dose di cocaina.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.