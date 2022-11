TRAPANI – I principali aggiornamenti in ambito reumatologico saranno al centro del Convegno dal titolo “UPDATE IN REUMATOLOGIA: la centralità del paziente” che si svolgerà Il 19 Novembre presso l’Aula Magna del Polo Universitario a Trapani. L’obiettivo del Convegno è quello di dare strumenti culturali alla gestione delle patologie infiammatorie croniche di interesse reumatologico, in […]

TRAPANI – I principali aggiornamenti in ambito reumatologico saranno al centro del Convegno dal titolo “UPDATE IN REUMATOLOGIA: la centralità del paziente” che si svolgerà Il 19 Novembre presso l’Aula Magna del Polo Universitario a Trapani. L’obiettivo del Convegno è quello di dare strumenti culturali alla gestione delle patologie infiammatorie croniche di interesse reumatologico, in particolare l’artrite reumatoide ed altre patologie intestinali croniche, alla luce dei nuovi approcci terapeutici. L’Evento mette in evidenza la necessità di offrire al paziente un approccio multidisciplinare, che integri le diverse competenze per costruire un percorso diagnostico-terapeutico più corretto, al fine di migliorare la qualità della vita.