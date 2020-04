Coronavirus: Forte limitazione della mobilità delle persone da e per la Sicilia fino al 3 maggio

ROMA – Per contrastare la diffusione del Coronavirus è stato firmato dai ministri competenti un decreto che prolunga fino al 3 maggio l’efficacia di alcune misure finalizzate ad una forte limitazione della mobilità delle persone sul territorio italiano e del trasporto dei passeggeri.

Nel settore del trasporto aereo, sono assicurati esclusivamente i servizi minimi essenziali. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio sono consentiti esclusivamente i voli motivati da “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute”. Confermate le limitazioni dei collegamenti con le due isole principali, Sicilia e Sardegna, “attraverso la sospensione del trasporto marittimo dei viaggiatori, mentre continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate”. Gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante alcune corse giornaliere di andata e ritorno. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sicilia è assicurato, solamente per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania mediante due voli di andata e ritorno Roma-Catania e due voli a/r Roma-Palermo.