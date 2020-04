Coronavirus, sono centinaia le richieste di conforto psicologico al servizio di assistenza telefonica

TRAPANI – Paura, smarrimento, solitudine, sono questi i motivi alla base delle centinaia di richieste di aiuto giunte agli operatori del servizio di assistenza psicologica telefonica dell’Asp Trapani da parte di cittadini del comprensorio trapanese.

Il servizio, attivo dal 16 marzo 2020, ha già oltrepassato le 200 telefonate, e impegna una squadra di 6 psicologi che via telefono forniscono ai cittadini un sostegno psicologico necessario soprattutto nei casi di maggiore problematicità.

Secondo un primo report, sarebbero soprattutto i soggetti anziani ad usufruire del servizio di assistenza telefonica per sedare crisi di panico, così come numerosi sono i soggetti che si rivolgono agli operatori per un contatto verbale che allenti la frustrazione legata all’insoddisfazione del bisogno, lo sgomento dell’incertezza della fine della condizione attuale, la solitudine.

L’ attività del servizio di psicologia, psicoterapia e consulenza per i pazienti già in carico, continua, nei casi di necessità, oltre che telefonicamente, anche on line attraverso le video chiamate.

Uno sportello d’ascolto gestito da una psicologa è stato attivato anche nel presidio ospedaliero di Marsala, ed è a disposizione degli operatori sanitari.

Il servizio realizzato dall’Unità operativa complessa Servizio di Psicologia attraverso il coordinamento dell’Equipe Psicosociale per le Emergenze (EPE), è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 12 al numero di telefono: 0923 472288.